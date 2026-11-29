Bolu Gerede'de tır dorsesinden yola dökülen izolasyon malzemesi kavşağı kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesinde Ankara-Karabük-İstanbul kavşağında dönüş yapmak isteyen sürücünün tırın dorsesindeki izolasyon malzemesi yola döküldü. Yolu kaplayan malzeme nedeniyle ulaşıma kapanan kavşak, trafik ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde tırın dorsesinden yola dökülen izolasyon malzemesi nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Gerede ilçesindeki Ankara-Karabük- İstanbul kavşağında dönüş yapmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABE 199 plakalı tırın dorsesindeki izolasyon malzemesi yola saçıldı.
Ürünlerin yolu kaplaması nedeniyle kavşak ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Kavşak, ekiplerin malzemeleri kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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