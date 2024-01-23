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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Keyfi - Son Dakika
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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Keyfi

Bolu'da karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, göl manzarasını izleyip yürüyüş yaparken çocuklar da kar topu oynayıp şambrel ile kaydı.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı\'nda Kar Keyfi
23.01.2024 - 12:54,
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BOLU'da karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na akın eden tatilciler, göl manzarasını izleyip, yürüyüş yaptı. Sömestir tatilindeki çocuklar da kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı.

Kente 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, sömestir tatili fırsat bilen öğrenciler ve aileleri ile doldu. Kar yağışı sonrası güzel görüntülerin oluştuğu parka akın eden tatilcilerden bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı, bazıları da piknik yapıp, mangal yaktı. Karla kaplı parkta vakit geçiren çocuklar, kar topu oynayıp, şambrel ile kaydı.

Kaynak: DHA
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