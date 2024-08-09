Bolu Göynük'te Anız Yangını: 4 Dönüm Arazi Zarar Gördü

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan anız yangında 4 dönümlük arazi zarar gördü.
Değirmenözü köyü Alaşar Bağları mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 4 dönümlük arazi zarar gördü.
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