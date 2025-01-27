Bolu Grand Kartal Otel Yangınında Bir Tutuklama Daha

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(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin gözaltına alınan Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar'dan sonra Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'in tutuklanmasıyla birlikte yangına ilişkin tutuklanan kişi sayısı 19'a çıktı.