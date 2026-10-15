Bolu Jandarması tarihi eser operasyonunda 45 sikke buldu, 2 zanlı gözaltına alındı

Bolu'da tarihi eser operasyonunda 45 sikke ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke bulundu.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.