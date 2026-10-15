Bolu Jandarması tarihi eser operasyonunda 45 sikke buldu, 2 zanlı gözaltına alındı

Bolu Jandarması tarihi eser operasyonunda 45 sikke buldu, 2 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Bolu'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü operasyonda, durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bolu'da tarihi eser operasyonunda 45 sikke ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke bulundu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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