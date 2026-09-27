Bolu Kıbrıscık\'ta orman yangınına itfaiye ve arazözlerle müdahale sürüyor

BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkisinde çıktı. Ormandan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliğinden arazözler sevk edildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden de takviye olarak ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.