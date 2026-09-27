Bolu Kıbrıscık\'ta orman yangınına itfaiye ve arazözlerle müdahale sürüyor

Bolu Kıbrıscık'ta orman yangınına itfaiye ve arazözlerle müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Kıbrıscık'ta Karacaören köyü mevkisinde saat 19.00 sıralarında orman yangını başladı. İtfaiye ile orman işletme şefliğinin arazözleri bölgeye sevk edilirken Bolu Orman Bölge Müdürlüğü takviye ekiplerini yönlendirdi; söndürme çalışmaları sürüyor.
BOLU'nun Kıbrıscık ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Kıbrıscık ilçesine bağlı Karacaören köyü mevkisinde çıktı. Ormandan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliğinden arazözler sevk edildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden de takviye olarak ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: DHA
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