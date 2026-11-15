Bolu Kındıra\'daki yangın ev, 2 ahır ve prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getirdi

Bolu Kındıra'daki yangın ev, 2 ahır ve prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Kındıra Yaylası'nda akşam saatlerinde 2 katlı evde başlayan yangın, altındaki ahıra ve bitişikteki prefabrik yapıya sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.
BOLU'da Kındıra Yaylası'nda çıkan yangında bir ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde merkeze bağlı Kındıra köyünün yaylasında bulunan 2 katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin altındaki ahıra, bitişiğindeki prefabrik yapıya ve başka bir ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev, 2 ahır ve prefabrik yapı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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