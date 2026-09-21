Bolu Mengen'de baba-oğulu öldüren şüpheli 38 gün sonra ormanda yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Mengen'de baba-oğulu öldüren şüpheli 38 gün sonra ormanda yakalanıp tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mengen\'de baba-oğulu öldüren şüpheli 38 gün sonra ormanda yakalanıp tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Mengen'de arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu baba ve oğlunu tüfekle öldüren şüpheli, 38 gün sonra saklandığı ormanda jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınıp Mengen Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ile babası Tahsin Sönmez'i tüfekle vurarak öldüren Ramazan Çelik, saklandığı ormanda 38 gün sonra yakalandı. Çelik, tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos'ta, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Çelik ile husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ve babası Tahsin Sönmez, 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çelik, yanında getirdiği tüfekle, baba ve oğluna ateş etti. Tahsin Sönmez ve oğlu, yaralanıp yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrollerde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Öte yandan, olaydan sonra kaçan şüpheli Ramazan Çelik'i yakalama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda Çelik'in, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Karakaya köyü yakınlarında ormanda saklandığı belirlendi. Dün gece gerçekleştirilen operasyonla da Çelik, 38 gün sonra, saklandığı ormanda jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Mengen Adliyesi'ne sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
JandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelMengenBoluSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
15:09
“Parası olan yapar“ dönemi bitiyor TFF’den Türk futbolunu sarsacak karar
"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
15:02
Kurtlar Vadisi’ndeki “Kazım Kaşifoğlu“ ifadeye çağrıldı
Kurtlar Vadisi'ndeki "Kazım Kaşifoğlu" ifadeye çağrıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
Türk giyim devinin patronu Süleymancılar operasyonunda gözaltına alındı
14:01
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 15:54:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Bolu Mengen'de baba-oğulu öldüren şüpheli 38 gün sonra ormanda yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement