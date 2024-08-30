Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Adaköy köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Dörtdivan Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangının ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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