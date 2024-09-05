Bolu Mengen'de Ev Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti - Son Dakika
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Bolu Mengen'de Ev Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Bolu Mengen\'de Ev Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kuzgöl köyünde çıkan yangında, 2 katlı bir evdeki alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer evler ve ormanlık alana sıçramasını önledi. Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız olay yerinde incelemelerde bulundu.

05.09.2024 16:19
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Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan ev yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Kuzgöl köyü Yörükler Mahallesi'nde ikamet eden Sebahattin Kırbaş'a ait 2 katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen köy sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine Mengen ve Yeniçağa belediyeleri itfaiye ekipleri ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği alevler, çevredeki diğer evler ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız da köye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Mengen'de Ev Yangını, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti - Son Dakika

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