Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormana sıçrayan yangın söndürüldü, alevlerin ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormana sıçrayan yangın söndürüldü, alevlerin ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı

Bolu\'nun Mudurnu ilçesinde ormana sıçrayan yangın söndürüldü, alevlerin ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mudurnu Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi, köylüler de su tankerleriyle müdahaleye katıldı. Yangın ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla söndürülürken, alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa kurtarıldı ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde bir evin bahçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı.

Mudurnu ilçesine bağlı Çepni köyünde saat 14.00 sıralarında Yüce A.'ya ait evin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılıp, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Mudurnu Orman İşletme Şefliğinden ekipler sevk edildi. Köylüler de su tankerleriyle yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin ve köylülerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında alevlerin ortasında kalan bir kaplumbağa ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormana sıçrayan yangın söndürüldü, alevlerin ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı - Son Dakika

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