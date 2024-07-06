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Bolu'nun sevilen esnafı yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü

Özgür Yorul'un acı günü

BOLU - Bolu'nun tanınan esnaflarından biri olan ve İhlas Haber Ajansı Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul'un kayınpederi Şahin Köroğlu bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Bolu'nun ilk mefruşat esnaflarından biri olan Şahin Köroğlu, yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Ayvaz, Kenan, Yetişen Köroğlu'nun kardeşi, Doğan, Ekrem, Salih, Cevriye, Münevver'in babası olan Şahin Köroğlu 67 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ayrıca İhlas Haber Ajansı Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul'un kayınpederi olan Köroğlu'nun cenazesi Kalıcı Konutlar Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi. 67 yaşında hayatını kaybeden Köroğlu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.