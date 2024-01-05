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Bolu'nun son bakırcısı: 'Bizim mesleğe çırak girmeyeli 25 sene oldu' - Son Dakika
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Bolu'nun son bakırcısı: 'Bizim mesleğe çırak girmeyeli 25 sene oldu'

Bolu'nun Gerede ilçesinde kalaycılık ve bakırcılık mesleğinin son temsilcisi olan Muharrem Fidan, babadan kalma mesleği ile hayatını sürdürüyor. Çırak yetişmediğini söyleyen Fidan, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu belirtiyor.

Bolu\'nun son bakırcısı: \'Bizim mesleğe çırak girmeyeli 25 sene oldu\'
05.01.2024 - 22:48,
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Bolu'nun son bakırcısı: "Bizim mesleğe çırak girmeyeli 25 sene oldu"

-"Ben işi bırakınca Gerede'de bu meslek biter"

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinde kalaycılık ve bakırcılık mesleğinin son temsilcisi 42 yaşındaki Muharrem Fidan, babadan kalma mesleği ile hayatını sürdürüyor. Çırak yetişmediğini söyleyen Fidan, "Bizim mesleğe çırak girmeyeli 25 sene oldu. En son ben girmiştim" dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinin meşhur kalaycılık ve bakırcılık el sanatları mesleği unutulmaya yüz tutan meslekler arasına girdi. Sektörün son temsilcisi olan 42 yaşındaki Muharrem Fidan 25 yıldır, bakırcılık ve kalaycılık yaparak geçimini sağlıyor. 55 yıl boyunca babasının bu mesleği yaptığını ve ondan bu mesleği devraldığını ifade eden Fidan, "Bizim mesleğe çırak girmeyeli 25 sene oldu. En son ben girmiştim" dedi. Gerede ilçesinde faaliyet gösteren Muharrem Fidan, eskimiş ibrikleri, tencereleri dükkanında tekrardan ilk haline getiriyor. Vatandaşların artık eski tarz ürünleri kullanmadığını sadece süs eşyası olarak aldığını ifade eden Fidan, mesleğin birkaç yıl içerisinde unutulmaya yüz tutacağını belirtti.

"İlçede bu mesleği devam ettiren en son kişiyim"

Babadan kalma mesleği 25 yıldır devam ettirdiğini söyleyen Muharrem Fidan, "25 yıldır bakır el sanatlarını yapıyoruz. Babadan kalma meslek. Bamam 55 sene bu işi yaptı ve bana devretti. Şu anda ilçede bu mesleği devam ettiren en son kişiyim. Mesleğe çırak girmeyeli 25 sene oldu. En son çırak olarak giren benim. Bu mesleği yapmak isteyen yok, o yüzden de bu meslek son zamanlarını yaşıyor" diye konuştu.

"Şimdi sadece süs olarak kullanılıyor"

Kendisi mesleği bırakınca ilçede bu mesleği yapanın kalmayacağını dile getiren Fidan, "Bizim yaptığımız bakır ürünler önceden vatandaşların kullanım alanının içerisindeydi. İbrikler ve benzeri ürünlerin hepsi evlerde kullanılırdı. Şimdi bunlar kullanım alanından çıktığı için sadece süs olarak kullanılıyor. Tamirat için gelenler oluyor. Ben işi bırakınca bu ilçede bu meslek biter. En son kişi benim. Arkadan yetişen çırak yok. Gençler bu işe ilgi göstermiyor. Bakır ürünler artık mecburi kullanılan bir ürün değil. Ben ömrümün yettiği yere kadar bu mesleği devam ettirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Gerede ilçesine has olan küçük bakır ibrikleri tanıtan Muharrem Fidan, yapımının çok zor olduğunu ve ince işçilik gerektirdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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Gerede, Bolu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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