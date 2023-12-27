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Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yangınla mücadele eğitimi verdi. Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere yangınla mücadele konusunda bilgi verildi. Ekipler, yangın esnasında yapılacak çalışmaları uygulamalı olarak gösterdi ve öğrencilerle birlikte yangın tüpü kullanarak yangını söndürdü.

Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi
27.12.2023 - 12:29,
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Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesinde okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilere yönelik yangınla mücadele eğitimi verildi.

Daha sonra ekipler tarafından yangın esnasında yapılacak çalışmalar uygulamalı gösterildi.

Öğrenciler, itfaiye personeli ile birlikte yangın tüpü kullanarak yangını söndürdü.

Kaynak: AA
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