Bolu Valilik Meydanı'nda iki grup tekme ve yumrukla kavga etti, o anlar kamerada

Bolu Valilik Meydanı'nda iki grup tekme ve yumrukla kavga etti, o anlar kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Tabaklar Mahallesi'ndeki Valilik Meydanı'nda dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavgayı çevredekiler ayırdı, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.
BOLU'da, iki grup arasındaki tekme ve yumruklu kavga cep telefonuyla görüntülendi.
Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki Valilik Meydanı'nda dün gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,
Kaynak: DHA
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