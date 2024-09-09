Vali Kılıç'tan Yeni Eğitim Yılı Mesajı - Son Dakika
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Vali Kılıç'tan Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirterek, eğitimin önemine vurgu yaptı ve yapılan çalışmalardan bahsetti. Ayrıca öğrencilere ve velilere başarı dileklerinde bulundu.

09.09.2024 10:46
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kılıç, mesajında, yeni bir eğitim-öğretim yılına daha başlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirterek, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin, bir milletin geleceğini inşa eden en önemli unsur olduğunu vurgulayan Vali Kılıç, bu bilinçle eğitim standartlarını en üst seviyeye çıkarmak, çocukları ve gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalıştıklarını bildirdi.

Okulların fiziki şartlarını iyileştirmek, eğitim kalitesini artırmak ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla pek çok proje hayata geçirildiğine işaret eden Vali Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu çabalarımızın karşılığını alacağımıza ve çocuklarımızın başarılarını gururla izlemeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum. Öğretmenlerimize gelecek nesillerin inşasında üstlendikleri kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Sizlerin azmi, fedakarlığı ve kararlılığı, ülkemizin yarınlarına ışık olmaktadır. Rehberliğiniz sayesinde, çocuklarımız ve gençlerimiz geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Sevgili öğrenciler, ülkemizin bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında geldiği noktayı daha ileriye taşımak, sizin her daim kendinize güvenmeniz ve kararlılıkla çalışmanıza bağlıdır. Yarınlarımızın teminatı olan sizlerden, araştıran ve sorgulayan olmanızı ve hedeflerinizin peşinden yılmadan, yorulmadan gitmenizi istiyorum."

Vali Kılıç, velilerin çocukların gelişim sürecindeki en büyük destekçisi olduğunu vurgulayarak, "Bu süreçte sizlerin de gayret ve desteğiyle evlatlarımızın en iyi şekilde yetişeceğine inanıyor, emeklerinizin karşılığı olan gururu ülkemizin yarınlarında hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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