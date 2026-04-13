Bolu Yangınında Adalet Talebi

13.04.2026 18:00
Yangında 8 aile üyesini kaybeden avukat Gültekin, kamu görevlileri için adli kontrol tedbiri kaldırılmasına isyan etti.

BOLU'daki Grand Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin, kamu görevlileri ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisine uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ilişkin, "Çıkarın mahkemeye suçları yoksa aklansınlar" dedi.

Grand Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. Bolu Barosu avukatlarından Yüksel Gültekin, aralarında çocukları, gelinleri ve torunları olmak üzere 8 kişiyi yangın faciasında kaybetti. 31 Ekim 2025'te 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada karar açıklanırken; kamu görevlileri ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında haklarında yurt dışı çıkış yasağı olan 3 Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi ile ilgili Bolu 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

'ÇIKARIN MAHKEMEYE AKLANSINLAR'

Bolu Adliyesi önünde açıklama yapan Avukat Gültekin, "Toplumun gözünün içine baka baka, bu kararlar resmen bizimle dalga geçme kararlarıdır. Yapmayın, vicdanlı olun. Çıkarın mahkemeye aklansınlar. Aklansınlar bu vicdansızlar. Çıkarın mahkemeye suçları yoksa aklansınlar. Nasıl bir tertiple karşı karşıyayız arkadaşlar? Nasıl bir adalet? 14 ay 23 gün olmuş. Bak buradan bağırıyorum. 14 ay 23 gün olmuş. Ne zaman açacaksınız davayı? 78 tane can, 14 ay 23 gündür herkes kulağının üstüne yatmış, zaman geçiyor diye koydukları tedbiri de böyle kaldırmışlar. Biz bu işin peşini bırakmayız. Adaletin peşini bırakmayız. Ben, diğer soruşturmalarda nasıl süratli, cengaver bir şekilde tutum sergileniyorsa, evlatlarımın soruşturmasında da sergilenmesini istiyorum. Biz bu işin takipçisiyiz. Ayın 18'inde ailelerle birlikte Bolu'da toplanacağız ve bir eylem kararı alacağız" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
