Bolu Yeniçağa\'da alev alan midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu Yeniçağa'da alev alan midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Yeniçağa-Mengen kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan midibüs, sürücüsü tarafından yol kenarına çekildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.
BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde alev alan midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yeniçağa- Mengen kara yolunda saat 02.00 sıralarında seyir halindeyken motor kısmından alev alan midibüsün sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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