Bolu Yeniçağa'da Hayvan ve Emtia Panayırı farklı illerden esnafın katılımıyla sona erdi - Son Dakika
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Bolu Yeniçağa'da Hayvan ve Emtia Panayırı farklı illerden esnafın katılımıyla sona erdi

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Bolu Yeniçağa\'da Hayvan ve Emtia Panayırı farklı illerden esnafın katılımıyla sona erdi
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Bolu Yeniçağa'da geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı ilçe pazar alanında düzenlendi. Yeniçağa ve çevre ilçeler ile farklı illerden esnafın katıldığı panayır, ikinci etabın tamamlanmasıyla sona erdi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı.

İlçe pazar alanında gerçekleştirilen panayıra, Yeniçağa ve çevre ilçelerin yanı sıra farklı illerden gelen esnaf katıldı.

Çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu panayırda, vatandaşlar, yöresel ürünlerden giyim eşyalarına, ev ihtiyaçlarından farklı ürünlere kadar çok sayıda ürünü inceleyip satın aldı.

Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, panayır süresince vatandaşların ve esnafın güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgede tedbir aldı.

Geleneksel olarak düzenlenen panayır, ikinci etabın tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu Yeniçağa'da Hayvan ve Emtia Panayırı farklı illerden esnafın katılımıyla sona erdi - Son Dakika
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