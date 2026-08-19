Bolu'da orman yangını
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BOLU merkezde orman yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor.
BOLU merkezde orman yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor.
Merkeze bağlı Kızılağıl köyü yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, bölge dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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