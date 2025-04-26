Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı.
Milli İrade Platformu öncülüğündeki katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlarla Çarşı Camisi önünde toplandı.
Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Basın açıklaması ve yürüyüşün ardından program sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Bolvadin'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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