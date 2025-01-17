Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iş makinesinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
B.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Özburun beldesinde geri manevra yaptığı sırada arkasından yaya olarak geçen F.Y'ye (98) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bolvadin'de İş Makinesi Yaşlı Kadına Çarpınca Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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