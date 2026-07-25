Bolvadin'de Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen otomobildeki 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Y. (20) idaresindeki 41 E 8847 plakalı otomobil, Hamidiye köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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