Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
B.Ö. yönetimindeki 26 EH 405 plakalı tır, ilçeye bağlı Hamidiye köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.K. idaresindeki 03 BT 154 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan E.K. araç içerisinde sıkıştı.
Yaralanan sürücü, sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
E.K. kaza yerinde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Bolvadin'de Tır-Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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