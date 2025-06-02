Bomba uzaktan müdahale aracı "TMR-II Halil" jandarmanın hayat kurtaran yardımcısı - Son Dakika
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Bomba uzaktan müdahale aracı "TMR-II Halil" jandarmanın hayat kurtaran yardımcısı

Bomba uzaktan müdahale aracı "TMR-II Halil" jandarmanın hayat kurtaran yardımcısı
02.06.2025 11:20
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Samsun Jandarma Komutanlığı envanterine 2023 yılında kazandırılan kumandalı bomba uzaktan müdahale aracı "TMR-II Halil", şüpheli cisim ve patlayıcı maddelere müdahalede kolaylık sağlıyor, personelin yaralanma riskini azaltıyor.

Samsun Jandarma Komutanlığı envanterine 2023 yılında kazandırılan kumandalı bomba uzaktan müdahale aracı "TMR-II Halil", şüpheli cisim ve patlayıcı maddelere müdahalede kolaylık sağlıyor, personelin yaralanma riskini azaltıyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında meydana gelen olaylara müdahale eden İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi, Samsun'un yanı sıra Sinop İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde meydana gelen olaylara da müdahale ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve jandarma envanterine Eylül 2023 tarihinde kazandırılan "TMR-II Halil Bomba Uzaktan Müdahale Aracı", ismini 2020 yılında Sakarya'da bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya müdahale esnasında şehit olan Patlayıcı Madde İmha Uzmanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'den alıyor.

Patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere müdahale esnasında keşif ve cismi etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan "TMR-II Halil Bomba Uzaktan Müdahale Aracı" personelin yaralanma riskini azaltıyor.

Kontrol paneli, platform ve robotik kol olmak üzere 3 ana parçadan oluşan TMR-II Halil Bomba Uzaktan Müdahale Aracı, gece gündüz çalışabiliyor, video ve fotoğraf çekimi yapılabiliyor.

Kontrol paneli üzerinde bulunan ses sitemiyle uzaktan komut verebilmenin yanı sıra ortam sesi dinleyebilen araç, açık alanda 250 metreye kadar, kapalı alanlarda ise kablolu şekilde 100 metreye kadar kullanılabiliyor.

Robotik kola takılabilen kıskaç, metal kesici aparat ve cam kırıcı aparat sayesinde şüpheli cisim veya patlayıcı maddelere uzaktan müdahale sağlanıyor.

Patlayıcı Madde İmha Uzmanı Astsubay Kıdemli Çavuş Şuayip Karakaya, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi olarak suç teşkil eden olaylarda adli makamlar tarafından verilecek görevler doğrultusunda patlayıcı madde olayına müdahale ederek olay yeri incelemesini yaptıklarını söyledi.

"Araç tamamen yerli ve milli"

Patlayıcı madde olaylarında kullandıkları malzemeler arasında TMR-II Halil Bomba Uzaktan Müdahale Aracı'nın da yer aldığını belirten Karakaya, "Araç tamamen yerli ve milli. Bomba uzaktan müdahale aracı, patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere müdahale esnasında keşif ve zararsız hale getirme amacıyla kullanılmaktadır. Kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için sahip olduğumuz ekipmanlar sayesinde etkin güvenilir ve profesyonel müdahaleler gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Halkın ve personelin güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını aktaran Karakaya, ayrıca şüpheli cisim ve patlayıcı maddeler konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Jandarma, Güvenlik, Savunma, Güncel, samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bomba uzaktan müdahale aracı 'TMR-II Halil' jandarmanın hayat kurtaran yardımcısı - Son Dakika

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