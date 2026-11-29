Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, ülkede sivillere verilen en yüksek cesaret ödülüne layık görüldü.

ABC News'ün haberine göre Avustralya yönetimi, silahlı saldırıdaki davranışları dolayısıyla 4 kişiye çeşitli kategorilerde sivil cesaret ödülleri verdi.

Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, Ahmed'in en yüksek sivil cesaret ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Mostyn, saldırıda yaşamını yitiren Boris ve Sofia Gurman çiftine saldırganlardan birine müdahalede bulundukları için ödül verildiğini, Ahmed'in etkisiz hale getirdiği saldırgana cisim fırlatarak müdahale ettiği sırada öldürülen Ruvien Morrison'ın da cesaret madalyasıyla onurlandırıldığını duyurdu.

New South Wales Başbakanı Chris Minns de Ahmed'in müdahalesinin çok sayıda kişinin hayatını kurtardığına dikkati çekerek, tehlikenin en yoğun olduğu anda kendi güvenliğini düşünmeden başkalarını korumaya çalıştığını ifade etti.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Saldırganlardan birinin öldüğünü, yaralı zanlının gözaltına alındığını bildiren polis, saldırının terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenilerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu duyurmuştu.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek saldırganlardan birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.