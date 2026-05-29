Bondi, Trump'ın Epstein Rolünü Yanıtlamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bondi, Trump'ın Epstein Rolünü Yanıtlamadı

29.05.2026 23:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Adalet Bakanı Bondi, Epstein dosyaları konusundaki Trump rolüne dair soruları yanıtlamadı.

Eski ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin, Başkan Donald Trump'ın Jeffrey Epstein dosyalarının yayımlanmasına ilişkin rolü ile ilgili soruları yanıtlamayı reddettiği bildirildi.

Eski Adalet Bakanı Bondi, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki özel komisyonda Epstein dosyaları konusunda yaklaşık dört saat süren kapalı oturumda ifade verdi.

Oturumun basına açık ilk bölümünde yaptığı konuşmada Trump yönetiminin Epstein dosyaları konusunda şeffaflığı sağladığını savunan Bondi, bu konuda gerekli yasal adımları attıklarını ifade etti.

Daha sonra basına kapalı şekilde yapılan oturumun ardından açıklama yapan Demokrat Kongre üyeleri, Bondi'nin, Trump'ın Epstein dosyaları ile ilgili süreçlerde nasıl bir rol oynadığına ilişkin hiçbir soruyu yanıtlamadığını belirtti.

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Robert Garcia, "Ben de eski bakana, Başkan Trump ile yaptığı görüşmeler, Trump'ın herhangi bir zamanda Epstein dosyaları konusunda ona talimat verip vermediği, ne bildiği, neyi sansürlemesini istediği veya istemediği konusunda beş farklı soru sordum. Kendisi, Başkan Trump ile ilgili sorulara cevap vermeyi reddetti. Hatta, Başkan Trump ile ilgili hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söyledi." açıklamasını yaptı.

Bir diğer Demokrat Kongre üyesi Dave Min de, Bondi'nin kendisine sorulan soruların çoğuna yanıt vermediğini kaydederek, "Burada bir tezgah dönüyor, kendisi hiçbir soruya cevap vermiyor." dedi.

Demokrat James Walkinshaw ise Bondi'nin kendisine sorulan sorulara ya hiç yanıt vermediğini ya da "Bilgim yok" diyerek geçiştirdiğini savundu.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ???Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Güncel, Dünya, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bondi, Trump'ın Epstein Rolünü Yanıtlamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:14
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 00:00:24. #7.12#
SON DAKİKA: Bondi, Trump'ın Epstein Rolünü Yanıtlamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.