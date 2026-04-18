Bor Fizik Tedavi Merkezi Projesinde Kamu Kaynağı İhsadı

18.04.2026 10:29
CHP'li Gürer, Bor Fizik Tedavi Merkezi projesinde milyonlarca liralık kaynağın israf edildiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde yapımı planlanan Bor Fizik Tedavi Merkezi projesinde milyonlarca liralık kamu kaynağının israf edildiğini öne sürdü. Gürer, seçim öncesi açılan hastane temel çukurunun, şimdi atıklarla doldurulduğunu ifade ederek, "Milyonlar çöpe gitti" dedi.

Gürer, depremde zarar gören ve yıkılan mevcut fizik tedavi merkezinin yerine yeni bir hastane yapılmasının planlandığını hatırlattı. Proje kapsamında Bor Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 100 metre mesafede bir alanda temel kazısının gerçekleştirildiğini ifade eden Gürer, Şubat 2025'te açılması planlanan hastanenin inşaatına ise hiç başlanmadığını söyledi.

Açılan çukur için yüklenici firmaya ödeme yapıldığını belirten Gürer, "2024 yılı fiyatlarıyla 40 milyon lira artı KDV ödeme yapıldı. Bugünkü değerle bu rakam yaklaşık 100 milyon liraya ulaşıyor. Ancak hastane yapılmadı, açılan çukur şimdi atıklarla kapatılıyor. Milyonlar çöpe gitti" ifadelerini kullandı.

"65 bin metrekarelik alandaki çukur kapatılıyor"

Projenin 65 bin metrekarelik alan üzerinde planlandığını kaydeden Gürer, seçim öncesi başlatılan çalışmaların yarım kaldığını ileri sürerek, "Çukur açıldı, hastane yapılacağı söylendi ancak bugün gelinen noktada o alan atık dökülerek yeniden kapatılıyor" dedi. Deprem sonrası yıkılan hastanenin yerine yapılacak yeni merkezin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu ifade eden Gürer, ortada ne devam eden bir inşaat ne de netleşmiş yeni bir proje bulunduğunu dile getirdi.

Projeden vazgeçilme gerekçesi olarak fay hattının gösterildiğini aktaran Gürer, aynı bölgede mevcut devlet hastanesinin bulunmasına dikkati çekti. Gürer, "Eğer burada fay hattı riski varsa, hemen yakınındaki hastane nasıl hizmet veriyor? Ayrıca deprem dayanıklı yapı inşa etmek mümkünken bu projeden vazgeçilmesi soru işareti yaratıyor" diye konuştu.

"12 bin kamyon hafriyat çıkarıldı"

Kazı çalışmaları kapsamında yaklaşık 180 bin metreküp hafriyat çıkarıldığını ve bunun 12 bin kamyona karşılık geldiğini aktaran Gürer, söz konusu harcamanın kamu zararı oluşturduğunu savundu. Gürer, proje kapsamında hazırlanan 317 sayfalık zemin etüdü raporuna da işaret ederek, raporun önemli bir bölümünde Tuz Gölü Fay Hattı'nın etkilerinin incelendiğini ve buna rağmen yapılaşmaya engel bir durum tespit edilmediğinin belirtildiğini söyledi.

"Bu rapor ihale dosyasında yer alırken hangi yeni değerlendirmeyle projeden vazgeçildi?" diye soran Gürer, yetkililerden açıklama istedi."

Bor Fizik Tedavi Merkezi'nin ne zaman ve nerede yapılacağının hala açıklanmadığını belirten Gürer, hem projenin geleceğine ilişkin net bilgi verilmesi hem de yapılan harcamaların hesabının kamuoyuna sunulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

