Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Spor Kulübü'nün İftarına Katıldı
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Spor Kulübü'nün İftarına Katıldı

07.03.2026 16:36  Güncelleme: 18:04
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Spor Kulübü'nün düzenlediği iftar programına katılarak mahalle halkıyla buluştu ve bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ramazanın 16. gününde Büyükkılıçlı Spor Kulübü'nün düzenlediği iftar programına katıldı.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Büyükkılıçlı Spor Kulübü'nün düzenlediği iftar programında vatandaşlarla buluştu. Tarım ve hayvancılıktaki üretkenliğiyle olduğu kadar sportif başarılarıyla da öne çıkan Büyükkılıçlı Mahallesi'nde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Balcıoğlu, "Bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Başta Büyükkılıçlıspor Kulübü Başkanı Göksel Zıroğlu olmak üzere emeği geçen herkese ve tüm mahalle halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

