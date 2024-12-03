Bora Kaplan'a 68 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Bora Kaplan'a 68 Yıl Hapis Cezası

Ayhan Bora Kaplan, suç örgütü liderliği ve diğer suçlardan 68 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

03.12.2024 12:16
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddettiklerini belirterek, sanıkların son sözlerini sordu.

Sanık Bora Kaplan, mahkemenin "yargılama yapmış" gibi göründüğünü öne sürerek, "Hangi delili topladınız? Amaç burada ceza vermek. Ben sizin adaletinize inanmıyorum. Hırsızlık dosyası 3 yıl sürüyor. 61 sanıklı örgüt davasını 7 ayda bitiriyorsunuz. Ben bu ülke için bedel ödedim. O gece sabaha kadar çatıştım." diye konuştu.

Mahkemenin sanıklar lehine delilleri toplamadığını savunan Kaplan, "Sizin verdiğiniz karar benim gözümde yok hükmünde. Ne karar verirseniz verin umurumda değil." ifadelerini kullandı.

İzleyici sıralarında bulunan bazı kişilerin alkışa başlaması üzerine mahkeme başkanı sessiz olunması konusunda uyarıda bulundu. Bunun üzerine Kaplan, mahkeme başkanına tepki gösterdi. Başkanın talimatı üzerine Kaplan, duruşma salonundan çıkarıldı.

Diğer sanıkların da son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Buna göre Kaplan'a, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verildi.

Kaplan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bora Kaplan'a 68 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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