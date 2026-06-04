Bora Kaplan Davasında Yeni Gelişmeler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından, 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dünkü celsede savunması yarım kalan tutuklu sanık Bora Kaplan'a söz verdi.

Kaplan, istinafın bozma kararından önce yapılan ilk yargılamada eski mahkeme başkanının kendisini dinlemediğini, bunun nedeninin kararı en baştan vermiş olması olduğunu ileri sürdü.

Eski mahkeme başkanının müşteki sanık polislerle iletişim halinde olduğunu ve yargılamanın da buna göre yürütüldüğünü iddia eden Kaplan, ana dosyada verilen kararın gerekçesi ile iddianameyi hazırlayan savcının değerlendirmelerinin dikkate alınmaması gerektiğini savunarak, "Bu dosyayı isimleri değiştirerek iki hukuk öğrencisine verin, yemin ederim ceza çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Birleşen dosyada müşteki sanık olarak yer alan polislerin sadece "görevi kötüye kullanma", "resmi belgede sahtecilik" ve "tanığı etkileme" suçlarından yargılandığını söyleyen Kaplan, WhatsApp yazışmalarında yüzlerce delil olduğunu öne sürerek, yazışmaların mahkemede okunmasını ve ek savunma alınmasını istedi.

Kaplan, dünkü celsede sanık Önder Polat'ın avukatı Duran Göçer tarafından mahkemeye sunulan sahte telefonlara ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini, raporda manipülasyon tespit edilmediğini belirterek, "Sanık polisler iftira attılar, Allah ayaklarına doladı. Buluntu telefonun alt bilgisine ulaşamamışlar. Ben 2023'te verdiğim savunmamda sahte mesajlar oluşturulabileceğini söylemiştim. Başkanım, izin verin ben de bir telefon yaptırıp getireyim. İnanıyorum ki haberlerde manşet olur." dedi.

Buluntu telefonun içeriğinden örnekler veren Kaplan, şöyle devam etti:

"Bu dosya yüzünden bilirkişi, hukukçu, kriptoloji uzmanı oldum. Buluntu telefonla ilgili olarak M.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunulması gerekiyor. Onun yaptığı bariz ortada. Siber suçların manipülasyon bulamaması, yapılmadığı anlamına gelmez. Çünkü onlar hangi programla inceleme yapıyorsa, bu sahteciliği yapanlar da o programın tespit edemeyeceğini biliyor. Buluntu telefondaki konuşmaların manipülasyonla oluşturulma ihtimaline yönelik avukat Duran Göçer duruşmada, gözümüzün önünde mesajlaşmaların değiştirildiği telefon örneklerini mahkemeye sundu. O telefonda da manipülasyon tespit edilemedi. Sanık polisler tarafından kurgulanan sahte telefon üzerinden yapılan soruşturma sonucu düzenlenen iddianame de yok hükmündedir."

Kaplan, polislerin telefonu kendilerinin bulduğuna ilişkin tutanak düzenlediğini, ancak avukatlık ofisinin sekreteri U.D.'nin mahkemedeki tanık beyanında telefonu kendisinin bulduğunu söylediğini belirterek, buna rağmen poşet üzerinde parmak izi tespit edilememesinin bir çelişki oluşturduğunu ve bu çelişkilerin giderilmesini talep etti.

Müşteki sanık polislerin kamera kayıtlarının silinmesi için 15 gün sonra buluntu telefonu savcılığa teslim ettiğini ve tanık M.Ö.'nün de savcılık ifadesi ve mahkemede verdiği ifadeler arasında çelişkiler olduğunu ileri sürdü.

Duruşmaya, yarın sanık beyanlarıyla devam edilecek.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, 17 Ocak 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

61 sanığın yargılandığı davada karar 3 Aralık 2024'te çıktı, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl, diğer 36 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Yeni iddianame düzenlendi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunması ve telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine başlayan soruşturma sonucunda hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, birleştirme talebiyle Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame, 20 Mart'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Bora Kaplan suç örgütü elebaşı, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise şüpheli olarak yer aldı.