Borçka'da Kaçak Avcılara 17 Bin Lira Ceza

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Artvin'in Borçka ilçesinde kaçak avlanan Gürcü uyruklu 3 kişiye, 17 bin 398 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine ilçenin Aralık köyünde Gürcistan plakalı araçta arama yapıldı.

Bagajda yapılan aramada, yaban domuzu eti ele geçirildi.

Gürcistan uyruklu üç kişiye, ilgili kanun gereği 17 bin 398 lira ceza uygulandı.