Bordeaux'da Tren Seferleri Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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Bordeaux'da Tren Seferleri Yeniden Başlıyor

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Gironde yangınından etkilenen Bordeaux'da tren seferleri yarından itibaren yeniden başlayacak.

Fransız ulusal demir yolu şirketi (SNCF), Gironde yangınından etkilenen Bordeaux şehrinde yaklaşık 1 haftadır iptal olan tren seferlerinin yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlere göre SNCF, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde yangını nedeniyle vilayete bağlı Bordeaux şehrinin güneyinde 26 Temmuz'dan bu yana iptal edilen tren seferlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bordeaux-Arcachon ve Bordeaux-Morcenx hatlarında demir yolu altyapısının yangınlarda hasar görmediği belirtilerek, yaklaşık bir haftadır yapılamayan seferlerin yarından itibaren başlayacağı belirtildi.

Öte yandan, yangının başından bu yana 220 bin kişinin tahliye edildiği Gironde vilayetinin bazı kent ve kasabalarında geri dönüşler başladı.

Biganos ve Audenge kentlerinde tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verildi. Gironde Valiliği, yangının yayılmasının durduğunu ancak özellikle Claouey, Lanton, Porte ve Lacanau bölgelerinde yangınların sürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, RTL kanalında katıldığı programda, yangınlar nedeniyle şu ana kadar 308 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 120'den fazlasının 18 yaşından küçük olduğunu belirtti.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 116 bin hektardan fazla alan yanarken, yaklaşık 2 haftadır devam eden Gironde yangınında da 42 bin hektar alan kül olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bordeaux'da Tren Seferleri Yeniden Başlıyor - Son Dakika

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