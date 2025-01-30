Borneo'da Sel Felaketi: 5 Ölü

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Malezya'nın Borneo Adası'ndaki iki eyalette etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangkok Post Gazetesi'nin haberine göre, Sabah ve Sarawak eyaletlerinde şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi.

Her iki eyalette yaklaşık 5 bin kişi tahliye edilirken, sel ve heyelanlar nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Sabah eyaleti Başbakan Yardımcısı Shahelmey Yahya, bölgede 56 yolun hasar gördüğünü ve çok sayıda yolun ise ulaşıma kapandığını duyurdu.

Öte yandan, afete dair sosyal medyadaki paylaşımlarda, çok sayıda evin sular altında kaldığı ve çamura gömüldüğü, mahsur kalan kişilerin ise evlerin çatılarına çıktığı görüldü.

Malezya Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağışların cuma gününe kadar süreceği uyarısında bulundu.