Borno'da Boko Haram saldırısında aralarında bir polisin bulunduğu 9 kişi öldü - Son Dakika
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Borno'da Boko Haram saldırısında aralarında bir polisin bulunduğu 9 kişi öldü

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Kala-Balge bölgesine Boko Haram üyeleri silahlı saldırı düzenledi, aralarında bir polisin de bulunduğu 9 kişi öldü. Örgütün 2009'dan bu yana düzenlediği eylemlerde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Kala-Balge bölgesine Boko Haram üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında bir polisin bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Borno'da Boko Haram saldırısında aralarında bir polisin bulunduğu 9 kişi öldü - Son Dakika
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