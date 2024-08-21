Bornova Belediye Başkanı Erzene Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Erzene Mahallesi'ni Ziyaret Etti

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Erzene Mahallesi'ni ziyaret ederek yapılacak hizmetleri değerlendirdi.

21.08.2024 10:16  Güncelleme: 10:21
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bugün erken saatlerde Erzene Mahallesi'ni ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu yana aralıksız sürdürdüğü sabah ziyaretleri kapsamında muhtar ve belediye bürokratlarıyla mahalleyi gezen Başkan Eşki, Erzene'ye yapılacak hizmetleri yerinde değerlendirdi.

Başkan Eşki, sabahın ilk ışıklarıyla Erzene Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemeler yaptı. Eşki, ziyaretinde kentsel yenileme sürecine paralel olarak Bornova Belediyesi'nin Erzene Mahallesi'nde yapacağı hizmetleri de anlattı. Ekşi, "Mahallemizde yeni yeşil alanlar oluşturacak, mevcut parkları yenileyeceğiz. Yolların genişletilmesi ve kaldırımların düzenlenmesi için projelerimiz hazır. Ayrıca, aydınlatma çalışmaları ve çevre düzenlemeleriyle mahallemizin çehresini değiştireceğiz" diye konuştu.

Eşki, Erzene Mahallesi'nin ilçenin merkezindeki mahalleler arasında yer aldığını ve kentsel yenileme kapsamında binaların yenilerinin yapılmasıyla yeni ihtiyaçların da ortaya çıktığını söyledi. Bu ihtiyaçları hızla tespit edip, gerekli yatırımları yaptıklarını belirten Eşki, "Ziyaretler sırasında Bornovalıların taleplerini alıyoruz. Erzene Mahallesi'ndeki çalışmalarımızı hızla tamamlayacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Erzene Mahallesi\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

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