Bornova Belediye Başkanı Eşki, Asfaltlama Çalışmalarını ve TIR Garajı Projesini İnceledi - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Eşki, Asfaltlama Çalışmalarını ve TIR Garajı Projesini İnceledi

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kızılay Mahallesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla buluştu. Ayrıca Işıkkent'te yapılan TIR garajı projesinin son aşamasına geldiğini duyurdu.

23.10.2024 09:50  Güncelleme: 10:21
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kızılay Mahallesi'nde yoğun biçimde devam eden asfaltlama çalışması ile Işıkkent'te son aşamasına gelen TIR garajını yerinde inceledi. Her adımda Bornovalının yaşamını kolaylaştırmayı ve kent yaşamını güzelleştirmeyi amaçladığını ifade eden Başkan Eşki, taleplere en hızlı şekilde yanıt vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kızılay Mahallesi'nde bulunan ve 13 ayrı sokakta ekim ayı başından bu yana devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde kontrol eden Başkan Eşki, projelerin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Eşki, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Modern ve güvenli ulaşım altyapısının önemine vurgu yapan Eşki, "Bornova'nın tüm mahallelerinde yollarımızı yenileyerek daha konforlu ve güvenli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tır Garajı gün sayıyor

Başkan Eşki, Kızılay Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından Işıkkent'te yapımı devam eden Tır Garajı'nı ziyaret etti. İlgili birim sorumlularından bilgi alan Eşki, projenin son aşamaya geldiğini belirterek, bölgedeki esnafla da görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Eşki, "Işıkkent'e yakışır, modern bir tır garajı yakında hizmete açılacak. Bu proje, hem bölgede trafik düzenini sağlayacak hem de esnafımızın lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak" dedi.

"Her mahallede hizmet var"

Bornova'nın her noktasında altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Başkan Eşki, ilçenin ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. "Mahallelerimizde yol güvenliği ve konforunu artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Hem asfalt serimi hem de tır garajı gibi projelerle ilçemizi daha modern bir hale getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki, Asfaltlama Çalışmalarını ve TIR Garajı Projesini İnceledi - Son Dakika

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