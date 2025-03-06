Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Esnafımızın Ayakta Kalması Hepimizin En Temel Hedeflerinden"

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(İZMİR) - Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin genel kuruluna katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, esnaf ve sanatkarın zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek "Esnafımızın ayakta kalması hepimizin en temel hedeflerinden" dedi.

Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurulu, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Divan başkanlığını Ahmet Dereli'nin üstlendiği toplantıya, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katılarak esnafa destek mesajı verdi.

"Çamdibi, Bornova'nın en güçlü bölgelerinden biri"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, genel kurulda yaptığı konuşmada, Çamdibi'nin Bornova siyaseti açısından en güçlü ve en hareketli bölgelerden biri olduğunu vurguladı. Çamdibi'nin, Türkiye genelinde sokak lezzetleriyle adından söz ettirdiğini belirten Başkan Eşki, "Esnaf ve sanatkarın zorlu bir dönemden geçtiğini ve bu zorlukları aşmak için büyük gayret gösterdiğini biliyorum. Umarım Çamdibi'ne yakışır derecede kuvvetli bir kooperatifi bundan sonraki dönemde inşa edersiniz" dedi.

"Esnafın güçlenmesi için gereken desteği vereceğiz"

Başkan Eşki, Türkiye genelinde 2 milyondan fazla esnafın ekonomik hayatın omurgasını oluşturduğunu ifade ederek, "Esnafımızın ayakta kalması hepimizin en temel hedeflerinden biri. Ülkenin ekonomisini ayakta tutan bu gücün korunması için bizler de elimizden gelen desteği sağlayacağız" diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Kaplan'dan teşekkür

Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Kaplan, genel kurula katılım sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür etti.