Bornova Belediye Başkanı Eşki, Genç Basketbolculara Moral Verdi

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, U16 ve U18 takımlarının antrenmanını ziyaret ederek, sporculara baklava ikram etti ve şampiyonluk yolunda moral verdi.

Bornova Belediyespor'un İzmir 4'üncüsü olan U16 ve U18 basketbol takımları, büyük bir başarıya imza atarak bir üst aşamaya yükseldi. U16 takımı, 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenecek Anadolu Şampiyonası'nda mücadele edecek. U18 takımı ise 4-6 Mart 2025 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da Bölge Şampiyonası'nda yer alarak, grubunu ilk sırada tamamlayıp Anadolu Şampiyonası'na katılmak için sahaya çıkacak.

Başkan Eşki de Atatürk Spor Kompleksi'nde yapılan antrenmanı ziyaret ederek, genç sporculara moral verdi. Sporculara baklava ikram eden Başkan Eşki, antrenör ve teknik ekibe de teşekkür etti.

"Bornova'nın adını Türkiye'ye duyuracaksınız"

Bornova'nın altyapıya verdiği önemi vurgulayan Başkan Eşki, "Sizler bu şehrin gururusunuz. Bugün burada sadece maçlara hazırlanmıyorsunuz, aynı zamanda Bornova'nın spor kültürünü, centilmenliğini ve azmini Türkiye'ye taşıyorsunuz. Sahada sadece kazanmak için değil, Bornova'yı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğinize inanıyorum. Belediye olarak her zaman yanınızdayız, siz yeter ki hedefinize odaklanın" dedi.

Teknik heyet ve sporcular, Başkan Eşki'ye destekleri için teşekkür ederek şampiyonluk yolunda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.