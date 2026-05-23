Bornova'da Sorunların Çözümünde, Muhtarlarla İş Birliğiyle Çalışılıyor

23.05.2026 09:57  Güncelleme: 11:28
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Altındağ bölgesi muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Toplantıda altyapı, çevre düzenlemesi ve temizlik gibi konular ele alındı.

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Bölgesel Muhtarlar Toplantıları kapsamında Altındağ bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Eşki, "Sorunları yerinde dinliyor, çözümleri birlikte üretiyoruz" diye konuştu.

Dramalılar Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıya Çamkule, Merkez, Meriç, Zafer, Serintepe, Tuna, Birlik ve Koşukavak mahallelerinin muhtarlarının yanı sıra belediyenin temizlik işleri, fen işleri, park ve bahçeler, zabıta müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları katıldı.

Mahallelerin ihtiyaçlarının doğrudan ele alındığı toplantıda, daha önce iletilen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, yeni dönem ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konular da masaya yatırıldı. Bölgedeki altyapıdan çevre düzenlemelerine, park alanlarından temizlik hizmetlerine kadar birçok başlıkta karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"KATILIMCI BELEDİYECİLİĞİ MAHALLELERDE BÜYÜTÜYORUZ"

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Eşki, mahalle muhtarlarının yerel yönetimlerin en önemli çözüm ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bornova'yı birlikte yönetme anlayışımızı güçlendirmek için muhtarlarımızla düzenli olarak bir araya geliyoruz. Her mahallenin ihtiyacı farklı; bu nedenle sorunları sahadan dinlemek ve çözümü birlikte üretmek büyük önem taşıyor. Belediyemizin tüm birimleriyle koordinasyon içinde çalışarak Bornova'nın her noktasına eşit ve hızlı hizmet ulaştırmayı sürdüreceğiz. Muhtarlarımızın aktardığı her talep bizim için yol gösterici oluyor."

HER AY BEŞ BÖLGEDE DÜZENLENİYOR

Bornova Belediyesi'nin düzenli hale getirdiği Bölgesel Muhtarlar Toplantıları, ilçenin farklı bölgelerinde her ay beş ayrı buluşma şeklinde gerçekleştiriliyor. Toplantılar sayesinde mahallelerin öncelikli ihtiyaçları doğrudan ilgili birimlerle değerlendirilirken, çözüm süreçleri de yakından takip ediliyor. Belediyenin katılımcı ve yerinde yönetim anlayışını güçlendiren buluşmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

