Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3. Sanayi Sitesi'nde Geleneksel Kuru Fasulye Günü'ne Katıldı - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3. Sanayi Sitesi'nde Geleneksel Kuru Fasulye Günü'ne Katıldı

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3. Sanayi Sitesi'nin her ayın ilk Çarşamba günü düzenlediği Geleneksel Kuru Fasulye Günü'ne konuk oldu. Başkan Eşki, sanayi sitelerinin Bornova için önemini vurgulayarak, Sanayi Meclisi'ni kurduklarını ve sitelerin güçlenmesi için destek vereceklerini belirtti.

10.05.2024 11:44  Güncelleme: 11:58
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3. Sanayi Sitesi'nin her ayın ilk Çarşamba günü düzenlediği Geleneksel Kuru Fasulye Günü'ne konuk oldu. Sanayi sitelerinin Bornova için büyük önem taşıdığını, bu nedenle Sanayi Meclisi'ni kurup ilk toplantısını da yaptıklarını söyleyen Başkan Eşki, "'Güçlü Bornova' diyerek çıktığımız yolda sanayi sitelerimizin güçlenmesi için de Bornova Belediyesi olarak elimizden gelen bütün katkıyı koyacağız" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, geleneksel kuru fasulye gününde 3. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Şenol Demirel ve esnafla bir araya geldi. Esnafın tek tek elini sıkarak sohbet eden Başkan Eşki, Site Başkanı Şenol Demirel ile hem 3. Sanayi Sitesi'nin fiziki sorunları ve talepler hakkında bilgi alışverişinde bulundu hem de daha güçlü bir yapıya kavuşmaları için verilecek destekleri konuştu.

AMAÇ BORNOVA'NIN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTMEK

Sanayi siteleriyle ilgili düşüncelerini aktarmak üzere kısa bir konuşma yapan Başkan Eşki, sözlerine adaylığı döneminde söz verdiği sanayi meclisini kurup ilk toplantısını da gerçekleştirdiklerini hatırlatarak başladı. Eşki, "İki hafta sonra da ikinci toplantımızı yapacağız. Buradaki amacımız sanayi sitelerimizin sorunlarını direkt çözecek bir kurul oluşturmak. Benim dışımda fen, imar, temizlik, park bahçeler, zabıta ve ruhsat müdürlüklerimiz ile bu müdürlüklerimizden sorumlu başkan yardımcılarımız ile sitelerimizin temsilcilerinin olduğu toplantımızda talepleri dinledik, yerine getirmek için arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki mecliste yaptıklarımızı konuşacağız. Amacımız kentimizin marka değerini yükseltmek ve Bornova'nın ismini hak ettiği yere getirebilmek" dedi.

"GÜVENİMİZ TAM"

3. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Şenol Demirel de Başkan Eşki'nin üstlendiği görevi layıkıyla yapacağına olan güvenlerinin tam olduğunu söyleyerek, "Başkanımız göreve geldiği andan itibaren istişarelerimizi yaptık. Bizim çalışma arzumuz sizin desteğinizle birleştiğinde sanayi sitemizin çalışmalarını üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 3. Sanayi Sitesi\'nde Geleneksel Kuru Fasulye Günü\'ne Katıldı
Kaynak: ANKA

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