Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 45 mahalleyi 40 günde ziyaret etti

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede bulunan 45 mahallenin tamamını 40 günde ziyaret etti. Mahallelerin önemli bir bölümündeki incelemelerini sabah gün doğmadan başlatan Başkan Eşki'nin ziyaretlerinde aldığı notlar, günler içinde hizmete dönüşürken daha detaylı hazırlık ve çalışma gerektiren hizmetlerin planlaması yapıldı.

Muhtarların ve Bornovalıların taleplerini birebir dinleyerek not almak için Bornova'nın 12'si eski köy yerleşimi olan 45 mahallesine de kapsamlı ziyaretler düzenleyen Başkan Eşki, bazı günler iki mahallede çalışmalar yaparak, ilk tur temaslarını 40 gün gibi rekor sayılacak bir sürede tamamladı.

Anında tespit hızlı çözüm

Ziyaretlerini başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte gerçekleştirerek, talep edilen hizmet ve yatırımlarla ilgili ön inceleme süreçlerinin aynı gün içinde tamamlanmasını sağlayan Başkan Eşki, hizmetin vatandaşla buluşmasını hızlandırıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm mahallelerimizi dolaşıp çalışma yaptık. Hızla çözülebilecek tamir ya da bakım gibi çalışmaları mümkün olduğunca birkaç gün içinde çözdük. Daha detaylı çalışma ve eşgüdüm gerektiren konuları da planladık, çözüm takvimi oluşturduk" dedi.

Adaylık döneminde Bornovalıların kısa süre içinde büyük bir değişime tanık olacakları iddiasını ortaya koyduklarını hatırlatan Başkan Eşki, "Ne mutlu ki sokakta aldığımız dönüşler, bu değişimin Bornovalı tarafından da hissedildiğini gösteriyor. Merkezdeki mahalleleri temizlemeye geceden başlayan ekiplerimizin gayreti, Bornovalılarda da karşılık buldu. Sokaklarımız artık daha temiz. Parklar bakımlı, pazar yerleri onarılıyor. Hemen her köşede bir yol tamiri ya da asfalt serimi ile karşılaşabilirsiniz. Zaten bu ziyaretlerdeki amacımız sorunları ve beklentiyi en küçük bileşenine kadar değerlendirmek ve mümkün olan en hızlı çözümü üretmekti" diye konuştu.

Ziyaretler devam edecek

40 günlük kısa bir süre içinde tüm mahalle ziyaretlerini tamamladıklarını ancak gelecek 5 yıl boyunca bu ziyaretlere hiç ara vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Eşki, "Halkımızın her zaman yeni ihtiyaçlarının ve taleplerinin olacağını, bunun dinamik bir süreç olduğunu biliyoruz. Halkımızın iradesiyle geldiğimiz bu görevi en iyi biçimde yapmanın gayreti içindeyiz. Hızlı ve etkin olmak çabamız devam edecek" dedi.