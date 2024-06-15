Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışanlarıyla bayramlaştı

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(İZMİR)- BBornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kurban Bayramı öncesinde tüm mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Güne erken saatte göreve başlayan Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyelerindeki işçileri ziyaret ederek ilk vardiyaları öncesinde bayramlaşan Eşki, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde ise tüm çalışanlarıyla bir araya geldi.

Son mesai gününde çalışanlarla tek tek sohbet eden Eşki, hatıra fotoğrafı da çekildi.

Törende bir konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Marka değeri yüksek bir kenti oluşturmak istiyorum. Bunu hep birlikte yapacağız. Çok güçlü ve güzel bir kadromuz var. Birkaç yıl içinde bu hedefimizin temellerini atacağımıza inanıyorum" dedi.

Tüm Bornova Belediyesi çalışanlarına aileleriyle birlikte neşe ve sağlık içinde geçirecekleri bir bayram dileyen Eşki, "Bu bayramın Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine saldırıların olmadığı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.