Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Görev Arkadaşlarından Projelerin Takipçisi Olmalarını İstedi

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornovalıya hizmet için bu görevlerdeyiz. Tüm çalışma arkadaşlarımın bu disiplin içinde hareket etmesini, hatırlatma gereği duymadan sorumluluk alanındaki projelerin takipçisi olmasını bekliyorum" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, başkan yardımcıları ve müdürleriyle Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yaptı. Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'ni ortak akılla ve hep birlikte yöneteceklerinin altını çizerek, "Göreve geldiğimizden bu yana günde ortalama 20 saat mesai yapıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımın aynı özveriyi göstereceğinden eminim" diye konuştu.

"Projelerimizin takipçisi olalım"

Stratejik Plan sürecinde olduklarını hatırlatan Başkan Ömer Eşki, "İlk etapta temel belediyecilik hizmetlerini en iyi düzeye çıkartacağız. Bir yandan da başta afetlere müdahale olmak üzere spor, kültür ve sosyal destek gibi alanlarda birçok çalışmamız olacak. Hayata geçireceğimiz projeler ve yapacağımız çalışmalar her zaman Bornovalıların denetiminde olacak. Bornovalıya hizmet için bu görevlerdeyiz. Tüm çalışma arkadaşlarımın bu disiplin içinde hareket etmesini, hatırlatma gereği duymadan sorumluluk alanındaki projelerin takipçisi olmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.