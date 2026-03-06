Bornova Belediye Başkanı Eşki, Hayat Bilgisi Dersinde Yerel Yönetimleri Anlattı

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersine konuk oldu. Mesleklerin konu olduğu derste yerel yönetimleri ve nasıl başkan olduğunu, belediye başkanın görevlerini anlattı, yeni park müjdeleri verdi, "Sizleri de o parklara götüreceğim" dedi, çocukların isteklerini aldı, sorularını yanıtladı. Renkli diyaloglara sahne olan dersin sonunda çocuklara kitap hediye edildi.

Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, hayat bilgisi dersinde bu kez sıra dışı bir konuk ağırladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mesleklerin işlendiği derse katılarak yerel yönetimlerin ne olduğunu, belediye başkanının nasıl seçildiğini ve görevlerinin neler olduğunu çocukların anlayacağı sade bir dille anlattı.

Başkan Eşki, belediyenin park yapmaktan temizlik hizmetlerine, sosyal projelerden kültürel etkinliklere kadar geniş bir sorumluluk alanı olduğunu vurgularken, "Belediye başkanı olmak demek, herkes için daha güzel bir şehir kurmak için çalışmak demektir" ifadelerini kullandı.

"Sizleri yeni parklara götüreceğim"

Ders boyunca miniklerin sorularını tek tek yanıtlayan Eşki, Bornova'da yapılacak yeni park projelerinin de müjdesini verdi. Çocuklardan gelen "Parkta kaydırak olacak mı?", "Bisiklet yolu yapacak mısınız" gibi sorulara cevap veren Eşki, "Sizleri de o parklara götüreceğim" diyerek sınıfta büyük heyecan yarattı.

Samimi ve neşeli diyaloglara sahne olan derste öğrenciler, hem yerel yönetimleri öğrendi hem de belediye hizmetlerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buldu.

Dersin sonunda kitap hediyesi

Renkli anların yaşandığı ziyaretin sonunda Başkan Eşki, öğrencilere kitap hediye etti. Miniklerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, öğretmenler de bu anlamlı buluşmanın çocukların kent bilinci kazanmasına katkı sunduğunu ifade etti.