Bornova'da Arıcılığa Destek Sürüyor:  10. Arıcılık Kursu 100 Kursiyerle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova'da Arıcılığa Destek Sürüyor:  10. Arıcılık Kursu 100 Kursiyerle Başladı

02.02.2026 09:29  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, 100 kursiyerin katıldığı 10. Arıcılık Kursu'nu Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde başlattı. 56 saat sürecek kurs sonunda katılımcılara arılı kovan ve malzeme hediye edilecek, yıl boyunca teknik destek verilecek.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin 10. Arıcılık Kursu, 100 kursiyerin katılımıyla Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde başladı. Toplam 56 saat sürecek eğitimlerin ardından kursiyerlere arılı kovan ve arıcılık malzemeleri hediye edilecek, arıcılığa başlayanlara yıl boyunca teknik destek sağlanacak. Kursiyerler, bu imkan için Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür etti.

Bornova Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Arıcılık Kursu'nun bu yıl 10'uncusu, 100 kursiyerin katılımıyla Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde başladı. Arıcılığa ilgi duyan vatandaşları bir araya getiren kurs hem teorik hem de pratik eğitimlerle katılımcılara kapsamlı bir öğrenme süreci sunuyor.

56 saatlik kapsamlı eğitim programı

Toplam 56 saat sürecek eğitim programının 40 saati teorik, 16 saati ise pratik uygulamalardan oluşuyor. Eğitimler, alanında uzman eğitmen Şamil Tuncay Beştoy tarafından veriliyor. İlk eğitimde ayrıca Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nden Uzman Biyologlar; Dr. Tülin Çetin ile Dr. Yasemin Yağmur İlkerenler arıların biyolojisini anlattı.

Kurs kapsamında arı bakımı, kovan yönetimi ve arıcılığın temel prensipleri detaylı şekilde ele alınıyor. Eğitim sürecinin sonunda kursiyerlere arılı kovan ve çeşitli arıcılık malzemeleri hediye edilecek. Ayrıca kursu tamamlayarak arıcılığa başlayan katılımcılara, yıl boyunca teknik destek sağlanarak üretim süreçlerinde yalnız bırakılmamaları hedefleniyor.

9 yılda yaklaşık 1.000 kişiye eğitim verildi

Bornova Belediyesi'nin bugüne kadar düzenlediği 9 arıcılık eğitim programına yaklaşık 1.000 kişi katıldı. Eğitim alan kursiyerlerin önemli bir bölümünün aktif olarak arıcılık faaliyetlerine devam etmesi, programın sürdürülebilir üretim açısından ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Kursiyerlerden teşekkür ve memnuniyet mesajları

Kursiyerlerden Hadi Mutluöz, eğitime dair memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Eğitimlerimiz çok güzel başladı, çok da yoğun bir katılım var. Beş gün boyunca teorik eğitimler alacağız hep beraber. Devamında da pratik eğitimlerimiz olacak. Orada da kovan bakımı olsun, arılara nasıl bakılır, bunun pratik eğitimini de almış olacağız. Belediyemize bu imkanı yarattığı için teşekkür ediyoruz. Bunun dışında bize eğitimin sonunda kovan hediyesi ve ilave olarak da kıyafet ve benzeri ekipman hediyesi de yapılacakmış. Bunu da duyduk, çok mutlu olduk."

Bir diğer kursiyer Dilek Şenol ise duygularını, "Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Bize böyle bir eğitim imkanı sunduğu için Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle ifade etti.

Başkan Eşki: "Üretimi ve doğayla uyumlu tarımı destekliyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, arıcılık kurslarının yalnızca bir hobi eğitimi değil, aynı zamanda doğayı koruyan ve yerel üretimi güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Eşki, "Arıcılık hem ekolojik denge hem de kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıyor. Bornova Belediyesi olarak üretmek isteyen her vatandaşımızın yanında olmaya, eğitimden ekipman desteğine kadar her aşamada destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da Arıcılığa Destek Sürüyor:  10. Arıcılık Kursu 100 Kursiyerle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:16
Grammy ödülleri sahiplerini buldu Gecenin sunucusundan Trump’a bomba “Epstein“ göndermesi
Grammy ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba "Epstein" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:52:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Bornova'da Arıcılığa Destek Sürüyor:  10. Arıcılık Kursu 100 Kursiyerle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.