Bornova'dan Üreticiye Can Suyu... 150 Bin Yazlık Sebze Fidesi Dağıtıldı

07.05.2026 09:31  Güncelleme: 10:23
Bornova Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin maliyetlerini hafifletmek amacıyla 12 mahallede toplam 150 bin yazlık sebze fidesi dağıttı. Üreticilerin memnuniyetle karşıladığı destek, sürdürülebilir tarımı güçlendirmeyi hedefliyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, ilçedeki 12 kırsal mahallede üreticilere toplam 150 bin yazlık sebze fidesi dağıttı. Büyük ilgi gören dağıtım sonrası üreticiler memnuniyetlerini dile getirirken; Başkan Ömer Eşki, belediyenin üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin artan girdi maliyetlerine nefes aldırmak amacıyla yazlık sebze fidesi dağıtımına başladı. İlçe genelindeki 12 kırsal mahallede gerçekleştirilen çalışma kapsamında, domates, tatlı biber, acı biber ve patlıcan olmak üzere toplam 150 bin sebze fidesi üreticilere ulaştırıldı.

Fideler üreticinin ayağına götürüldü

Üreticilerin talepleri doğrultusunda Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan fideler, her mahallenin kendi içinde dağıtılarak çiftçilere elden teslim edildi. Bu uygulama sayesinde üreticiler hem zamandan tasarruf etti hem de ihtiyaç duydukları fideye kolaylıkla ulaştı.

Geleneksel destek, büyük ilgi gördü

Bornova Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği yaz sebzesi fidesi dağıtımı, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı. Üreticiler, sağlanan destek sayesinde üretimlerini daha sürdürülebilir hale getirme imkanı bulurken, maliyet yüklerinin de hafiflediğini ifade etti. Fidelerini teslim alan vatandaşlar ve mahalle muhtarları, desteklerinden dolayı Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Ömer Eşki: "Üreticimizin yanındayız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kırsal mahallelerde üretimin devamlılığının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Üreticilerimizin artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmesi ve üretimlerini sürdürebilmesi için desteklerimizi sürdürüyoruz. Dağıttığımız fidelerle hem üretime katkı sağlıyor hem de yerel tarımı güçlendiriyoruz. Bornova'da üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

