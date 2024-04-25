Bornova Belediyesi 500 Bin Fide Dağıtımına Başladı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi 500 Bin Fide Dağıtımına Başladı

Bornova Belediyesi 500 Bin Fide Dağıtımına Başladı

Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi canlandırmak ve atalık tohumların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kendi yerel tohum bahçesinde ürettiği 500 bin fidenin dağıtımına başladı. İlk etapta 100 bin fide dağıtıldı.

25.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:54
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi canlandırmak ve atalık tohumların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla kendi yerel tohum bahçesinde ürettiği 500 bin fidenin dağıtımına başladı. Merkez Pazaryeri'ndeki dağıtım töreninde, ilk etapta 100 bin fide dağıtıldı.

Bornova Belediyesi, atalık tohumları geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Kayadibi Mahallesi'nde oluşturulan Yerel Tohum Bahçesi'nde iki çeşit domates, dört çeşit biber ve patlıcan olmak üzere toplam 500 bin fide dağıtılmak üzere hazırlandı. Bu fidelerin 100 bini Bornovalılara Merkez Pazaryeri'nin üst katında dağıtıldı. Kargaşa olmasını önlemek için fide almak isteyen Bornovalılar önce kayıt yaptırdı, sıra numarası ile teslim edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, başta Bornova Kınalı Bamyası ve Bornova Misket Üzümü olmak üzere ilçeye değer katan bütün tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için çalışacaklarını söyleyerek, "Atalık tohumlarımızın yaygınlaştırılması son derece temel bir meselemiz. Atalık tohumlarımızı gelecek nesillere bırakacağımız önemli değerlerimiz olarak görüyoruz. Dağıttığımız fideleri alarak bulabildikleri her bir toprak parçasında bunları yetiştiren ve yeni tohumların var olmasına katkıda bulunan her Bornovalıyla ortak bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Tarım, Çevre, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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