Bornova Belediyesi Anneler Günü için Hediyelik Eşya Günleri Düzenliyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Anneler Günü için Hediyelik Eşya Günleri Düzenliyor

Bornova Belediyesi Anneler Günü için Hediyelik Eşya Günleri Düzenliyor

Bornova Belediyesi, Anneler Günü öncesinde 'Hediyelik Eşya Günleri' düzenleyecek. Anneler için en güzel hediyelerin bulunabileceği stantlar, 10-11 Mayıs tarihlerinde açık olacak.

08.05.2024 12:35  Güncelleme: 12:42
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü öncesinde, "Hediyelik Eşya Günleri" düzenliyor.

"Anneler Günü Hediyelik Eşya Günleri" kapsamında Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi iş birliği ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nin önünde stantlar kurulacak. 10 ve 11 Mayıs günlerinde 12.00-19.00 saatleri arasında alışveriş yapılabilecek stantlar, anneleri için en güzel hediyeleri arayanların buluşma noktası olacak.

Tüm annelerin en güzel hediyeleri hak ettiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Bornova Belediyesi olarak bizleri, büyük emeklerle bugünlere getiren annelerimiz için yine emekle göz nuruyla üretilen el işi ürünlerden oluşan hediyelik eşya günleri düzenledik. Şimdiden tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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