Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleriyle Sağlıklı Yaşam İçin Hareketi Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleriyle Sağlıklı Yaşam İçin Hareketi Teşvik Ediyor

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Bornova Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle vatandaşları sağlıklı yaşam ve tarımsal üretim konusunda bilgilendiriyor. 'Hareket Et, Hasat Et!' sloganıyla gerçekleşen bağbozumu etkinliğinde, 60'tan fazla katılımcı doğayla buluşarak üzüm hasat etti.

17.09.2024 12:26  Güncelleme: 14:22
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini dile getiren Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tüm vatandaşları sağlıklı bir yaşam için hareket etmeye davet etti.

Kayadibi'nde "Hareket Et, Hasat Et!" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 60 Bornovalı, Bornova Belediyesi Tarım İşleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla bağbozumuna katıldı. Ürünlerini toplayamayan bir üreticinin Bornova Belediyesi'ne bağını tahsis etmesiyle düzenlenen etkinlikte, yemeklik ve pekmezlik olmak üzere yaklaşık bir buçuk ton üzüm hasat edildi. Bağbozumuna katılan vatandaşlar, doğa içinde keyifli bir gün geçirirken hem sağlıklı yaşamın bir parçası olan hareketin hem de tarımsal üretimin önemine dikkat çekti.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nı dolu dolu geçirdiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Vatandaşlarımızı hem hareket etmeye hem de sağlıklı yaşamın bir parçası olan yerel üretimle iç içe olmaya teşvik etmek bizim için önemli. Kayadibi'nde düzenlediğimiz bağbozumu etkinliğiyle, katılımcılar hem doğayla buluştu hem de tarımsal üretimin ne kadar değerli olduğunu deneyimledi. Ebru Sanatı atölyesiyle de sanatla uğraşmanın sağladığı rahatlamayı ve yaratıcılığı teşvik etmek istedik. Doğayı ve sanatı halkımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecek. Tüm Bornovalıları sağlıklı yaşam için hareket etmeye çağırıyorum" diye konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması "Paylaşımlı Kamusal Alanlar" olup, etkinlikler toplumda çevreci ulaşım çözümlerine yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleriyle Sağlıklı Yaşam İçin Hareketi Teşvik Ediyor - Son Dakika

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